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Захарова ответила на беспокойство Белого дома из-за сотрудничества РФ и КНДР

Захарова призвала США озаботиться Байденом, а не сотрудничеством России и КНДР

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Белого дома о том, что сотрудничество РФ и КНДР должно беспокоить всех. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена. Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще. Так и финансовое — из-за с криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами», — написала дипломат.

18 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер назвала углубление сотрудничества Москвы и Пхеньяна тенденцией, которая должна беспокоить всех заинтересованных в мире и стабильности на Корейском полуострове. Об этом она заявила, комментируя государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Владимир Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в Северную Корею подчеркивает для НАТО «глобальное значение» безопасности и необходимость партнерства с Азией.

Ранее Байден застыл на сцене и не смог уйти оттуда самостоятельно.

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