Метры успеха: как выбирать коммерческую недвижимость в Петербурге Россиянам рассказали, как выбрать недвижимость для успешного бизнеса

Недвижимость для успешного бизнеса — какой она должна быть? О чем нужно помнить, выбирая коммерческие помещения для инвестиций и работы, расскажем в этом материале. Заодно приведем примеры интересных коммерческих пространств, которые доступны для покупки в Петербурге.

На что обратить внимание

Первое и главное для опытных инвесторов и владельцев бизнеса — локация. Связь очевидна: чем престижнее место, тем выше статус компании. Немаловажную роль играет и доступность всех видов транспорта. Должно быть удобно всем: и будущим резидентам, и их клиентам.

Еще один важный критерий — безопасность сделки. Наиболее надежным выглядит вариант, когда объект уже построен. Это и удобно: сразу же после покупки можно сделать ремонт и получать прибыль от сдачи в аренду. Или же переехать в новый офис и начать работу, если коммерческая недвижимость приобретается для собственных нужд.

На третье место можно поставить такой пункт как покупка напрямую у застройщика. Приобретение объекта у строительной компании говорит о том, что офисная недвижимость — новая, а значит, ликвидная.

Особо стоит остановиться на качестве самого помещения, отделке мест общего пользовании, инженерии, используемых строительных материалах, управлении коммерческой недвижимостью. Каждый инвестор, вкладывая немалые средства в покупку, должен быть уверен в том, что приобретает объект, который будет расти в цене и который при необходимости можно легко перепродать. А это напрямую зависит от перечисленных выше характеристик здания.

Подземный паркинг, наземные парковки рядом, развитая инфраструктура вокруг — все это плюсы в общую «копилку» преимуществ объекта для инвестиций. Они формируют современную деловую среду, отвечающую высоким требованиям такого мегаполиса как Петербург.

Где искать пространство мечты

На сложившемся рынке коммерческой недвижимости Петербурга не так уж много вариантов, которые сочетали бы в себе все перечисленные выше критерии: топовое месторасположение, первичная покупка, современная «начинка» и т.п. Про возможность широкого выбора таких лотов мы вообще не говорим — это большая редкость. Но если внимательно присмотреться к предложениям застройщиков, то подходящие примеры найти можно.

close 100% Пресс-служба «Л1 Строительная Компания №1»

Один из них — проект «Граф Орлов. Московский. Первая линия» на Московском проспекте, 185. Его уникальность состоит в том, что он объединяет элитный жилой комплекс и современный бизнес-центр с множеством вариантом коммерческих помещений на первых этажах здания. Дом уже сдан и заселен, однако на сегодняшний день здесь сформирован определенный пул коммерческих помещений, которые еще можно приобрести. Расскажем о них чуть подробнее.

Первый вид лотов — двухуровневые помещения свободного назначения с отдельными входами с 1-го этажа. Они расположены вдоль Московского проспекта. Их можно использовать под любые формы стрит-ритейла: магазины, аптеки, салоны красоты и многие другие.

Панорамные окна помещений выходят на Московский проспект, а большая площадь остекления в сочетании с высокими потолками обеспечивает максимальное естественное освещение.

Собственники смогут сделать перепланировку, так как здание построено по современной кирпично-монолитной технологии с применением несущих конструкций в виде колонн и пилонов.

Помещения обладают следующими характеристиками: высота первого этажа — 4,7 м, цоколя — 2,82 м. Площадь помещений составляет от 170 до 278,4 кв.м. Цена квадратного метра на момент публикации — от 186 500 рублей*.

close 100% Пресс-служба «Л1 Строительная Компания №1»

Второй вид лотов — офисы на 3-5 этажах бизнес-центра. В продаже — помещения площадью от 300 до 878 кв.м с потолками 3,3 м. Коммерческая недвижимость продается с предчистовой отделкой.

Стильные интерьеры холлов выполнены с использованием качественных отделочных материалов. В каждом крыле бизнес-центра — бесшумные скоростные лифты. В здании есть отапливаемый паркинг.

Статусу объекта соответствует профессиональное управление, включающее в себя контроль доступа, услуги охраны, консьерж-сервис и клининг общих зон. В БЦ смонтирована современная инженерия.

«Графские» привилегии

Остановимся на главных преимуществах комплекса. Главный из них, конечно же, — расположение на первой линии Московского проспекта, одной из главных магистралей Петербурга. Это именно тот случай, когда место решает все. Судите сами:

• Станция метро «Московская» — 300 м (3 минуты);

• Центр города — 10 км (15-20 минут);

• Выезд на КАД и ЗСД — 2 км (3 минуты);

• Аэропорт «Пулково» — 10 км (15-20 минут);

• Выезд на трассу М-11 «Нева» — 18 км (20-25 минут).

Рядом — всемирно известные петербургские пригороды: Пушкин, Павловск, Гатчина, Петергоф. В пешей доступности — достопримечательности Московского района: Парк Победы, Московская площадь, Российская национальная библиотека, Чесменская церковь, ленинградская пирожковая в сталинской «высотке», исторический мультимедийный парк «Россия — Моя история» и т.д.

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Объект может похвастаться развитой инфраструктурой: рядом множество торговых центров, ресторанов, спортивных учреждений, престижные школы, государственные и частные детские сады.

Без преувеличения, коммерческая недвижимость здесь станет хорошим ликвидным активом как для инвестора, так и для владельца любого бизнеса.

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Акция, организатор — ООО «Л1 Строительная Компания №1». Юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443. ОГРН: 1027804853559. КПП: 781001001. Сроки проведения акций: с 1 по 30 июня 2024г ода. Акция распространяется на продажу помещений от 274,87-278,4 кв. м. Количество помещений ограничено. Больше об организаторе акции, правилах ее проведения, размерах скидок и сроках можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: 8 (812) 305 33 55.

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