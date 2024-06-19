Обладателями гран-при конкурса Grand Piano Competition стали россияне

На заключительном концерте IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, проходившем в Концертном зале имени Чайковского, жюри присудило два гран-при российским пианистам Льву Бакирову и Кириллу Роговому. Об этом пишет ТАСС.

Обладатели главного приза были награждены концертными роялями, а решение жюри огласил художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев.

На мероприятии также были награждены лауреаты и дипломанты конкурса, среди которых были пианисты из разных стран. Кроме того, были вручены специальные призы, такие как сольные концерты и участие в различных музыкальных проектах. Международное жюри, состоявшее из известных музыкантов и профессоров музыкальных учебных заведений, оценивало выступления участников.

Grand Piano Competition — это престижное событие, учрежденное в 2016 году по инициативе Дениса Мацуева, которое собирает молодых талантливых пианистов со всего мира.

Конкурс проводится раз в два года и предоставляет возможность юным музыкантам до 16 лет продемонстрировать свой талант и умение игры на фортепиано.

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