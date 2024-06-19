Канада ввела новые санкции из-за смерти Навального

Канадские власти в связи со смертью Алексея Навального ввели санкции в отношении 13 сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Об этом сообщает сайт правительства Канады.

В санкционном списке оказались высокопоставленные сотрудники российских следственных органов, пенитенциарной службы и полиции. В частности, в их число попали начальник московского УФСИН Сергей Мороз и глава управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

До этого сообщалось, что государства Европейского союза планируют к началу саммита организации 27 июня согласовать очередной пакет санкций против России.

1 июня сообщалось, что президент Франции Макрон встретился с вдовой Навального Юлией.

Ранее США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный.