Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канада ввела новые санкции из-за смерти Навального

Власти Канады ввели санкции против 13 сотрудников правоохранительных органов РФ

close
100%
Global Look Press

Канадские власти в связи со смертью Алексея Навального ввели санкции в отношении 13 сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Об этом сообщает сайт правительства Канады.

В санкционном списке оказались высокопоставленные сотрудники российских следственных органов, пенитенциарной службы и полиции. В частности, в их число попали начальник московского УФСИН Сергей Мороз и глава управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

До этого сообщалось, что государства Европейского союза планируют к началу саммита организации 27 июня согласовать очередной пакет санкций против России.

1 июня сообщалось, что президент Франции Макрон встретился с вдовой Навального Юлией.

Ранее США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами