Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, 16 июня 2024 года

Учился делать СВУ, готовил теракт с женой. Что известно о выжившем захватчике заложников в СИЗО Shot: в Ростове выжил один из захвативших заложников в СИЗО, его прооперировали

Одному из участников захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону Дмитрию Камнееву (по другим данным, Даниилу Камневу) чудом удалось выжить. Во время штурма СИЗО ему выстрелили в голову, он не подавал признаков жизни, однако затем у боевика прощупался крайне слабый пульс, сообщает SHOT. Его прооперировали, но врачи не дают никаких прогнозов. Мужчина проходит по делу об участии в ячейке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России). Он прошел обучение по изготовлению взрывных устройств и планировал теракт вместе с женой, говорится в материалах дела.

Один из участников захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выжил во время штурма, сообщают Baza, Mash, RT и SHOT со ссылкой на свои источники.

«Боевик получил ранение в голову. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации нейрохирургии одной из ростовских больниц», — говорится в сообщении Baza.

Речь идет о Дмитрие Камнееве 1996 года рождения, сообщает RT.

По данным канала, Камнеев — сторонник радикального течения ислама, в СИЗО он находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

«Когда после штурма в СИЗО прибыла скорая помощь, Камнеев был единственным из преступников, кто еще дышал. Его откачали. Пятеро его сообщников убиты на месте», — передает RT.

По данным SHOT, чудом выжившего участника захвата заложников зовут Даниил Камнев.

«27-летний Даниил Камнев, получивший пулю в голову, сразу после штурма не подавал признаков жизни, как и пятеро его подельников. Однако позже выяснилось, что он жив, у него прощупали крайне слабый пульс. По нашей информации, Камневу провели пока одну операцию. После нее он так ни разу и не пришел в сознание. Врачи не дают никаких прогнозов», — пишет Shot.

Mash же утверждает, что после того как «рецидивист придет в сознание, его начнут допрашивать».

«Родственники еще не в курсе, что он жив», — сообщает канал.

Целая россыпь террористических статей

Даниил Камнев проходит по делу об участии в ячейке «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России), функционировавшей в Кисловодске. Дело рассматривается в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, в ячейку входили 23 жителя Северо-Кавказского федерального округа.

«Члены экстремистской организации обсуждали идеологическую литературу, вопросы увеличения числа последователей, планировали деятельность экстремистской организации, пять обвиняемых также оказывали финансовую помощь международным террористическим организациям «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещены в РФ), — сообщается на сайте ГУ Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Один из участников ячейки прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств и вместе с женой планировал совершение террористического акта в Кисловодске, сообщили в прокуратуре. Соответствующая статья УК РФ — 205.3, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности — вменяется именно Камневу.

Согласно материалам дела, ему также вменяют эпизоды по статьям о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2, ч.2), содействии террористической деятельности (ст. 205.1), приготовлении к теракту (ст. 30, ч.1) и совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (ст. 205, ч.2, пункт «а»).

18 участников экстремистской ячейки были осуждены ранее.

Остальных ликвидировали

Заключенные следственного изолятора №1 Ростова-на-Дону проникли в дежурную часть и захватили в заложники двух сотрудников системы ФСИН утром 16 июня.

Злоумышленники находились во внутреннем дворе СИЗО, были вооружены перочинным ножом, пожарным топором и резиновой дубинкой, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Захватчики потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сообщили в пресс-бюро ФСИН после штурма СИЗО.

Тела злоумышленников не выдадут родственникам, а место их захоронения останется в тайне, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.