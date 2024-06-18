Умер офицер, попавший с журналистами НТВ под обстрел в Горловке

Российский военный Антон Микужис, который сопровождал попавших под обстрел в Горловке журналистов телеканала НТВ, скончался. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Печальная новость: в больнице умер Антон Микужис», — рассказал один из его сослуживцев. Отмечается, что погибшему было 33 года. Он служил в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

13 июня Антон Микужис сопровождал корреспондента НТВ Алексея Ивлиева, оператора Валерия Кожина. Они попали под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой в Донецкой народной республике (ДНР).

Через несколько часов после обстрела 46-летний Кожин умер. Ивлиев в результате атаки лишился руки, его эвакуировали в Москву.

14 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что журналисты НТВ подверглись намеренному нападению.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил разочарование отсутствием реакции организации на удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по журналистам НТВ.

Ранее стало известно, где похоронят погибшего оператора НТВ Кожина.