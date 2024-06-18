Путин и Ким Чен Ын обнялись

Во время встречи президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись. Видеозапись этого момента была опубликована корреспондентом Кремлевского пула от ВГТРК Павлом Зарубиным.

По информации, глава российского государства прибыл из Якутска в Пхеньян около трех часов ночи по местному времени (с учетом разницы в шесть часов с Москвой). Ким Чен Ын встретил президента РФ у трапа самолета Ил-96.

Рабочая программа дружественного государственного визита начнется в первой половине дня 19 июня, а после ее завершения Путин отправится во Вьетнам также с государственным визитом.

До этого сообщалось, что столицу КНДР украсили к приезду Путина.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Владимир Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в Северную Корею подчеркивает для НАТО «глобальное значение» безопасности и необходимость партнерства с Азией.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.