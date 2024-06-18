«Франкенштейны» для ВСУ: что за новые «зенитные танки» создадут для Украины? ВСУ получат вооруженные зенитными орудиями танки Frankenstein на базе Leopard 1

ВСУ получат зенитные самоходные установки Frankenstein – их будет производить германская Rheinmetall в цехах на Украине. В основу бронемашин лягут ПВО Skyranger и шасси танков Leopard 1. Зачем ВСУ «зенитные танки» и насколько они могут быть эффективны, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Германский концерн Rheinmetall планирует производить в новых цехах на Украине зенитные самоходные установки на основе ПВО Skyranger и шасси танков Leopard 1, сообщило издание Bild. Как пишет The Telegraph, танки уже получили название Frankenstein (Франкенштейн) из-за того, что их собирают из деталей разных машин.

«Осталось еще много танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм», — заявил руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард.

ПВО нужнее танков

Зачем же Украине «зенитные танки»? Дело в том, что в ходе специальной военной операции передний край из-за работы двигателей беспилотных летательных аппаратов стал напоминать жужжащий улей.

В результате массированного применения беспилотников и барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) боевые порядки мотострелковых подразделений стали разряженными, в подавляющем большинстве случаев пехота мелкими группами передвигается короткими перебежками от укрытия к укрытию и при малейшей возможности избегает открытого пространства.

Сегодня количество барражирующих боеприпасов позволяет применять по два-три беспилотника на одного бойца, а боевые бронированные машины (ББМ) стали наиболее приоритетными целями, так что на их уничтожение противоборствующие стороны дронов не жалеют.

В ряде случаев бронемашинам не помогает ни обрешечивание (так называемые мангалы), ни средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ни динамическая защита. По этим причинам танки в зоне СВО сегодня используются, как правило, только с закрытых огневых позиций и в виде подвижных огневых точек.

И время лихих танковых атак, похоже, если не прошло, то проходит. В связи с этим в зоне СВО появились мотоциклы, квадроциклы и багги Desertcross 1000-3 из Китая, которые, по сравнению с ББМ, существенно менее уязвимы перед ударами беспилотников.

Поэтому средства ПВО сегодня в зоне СВО гораздо более востребованы, чем танки. И меры, предпринимаемые компанией Rheinmetall, выглядят вполне логичными.

Против российских ракет и БПЛА

Напомним, что собой представляет Skyranger. Это башенная система ПВО малой дальности, разработанная компанией Rheinmetall Air Defence AG (ранее Oerlikon). Ее роль заключается в обеспечении подразделений сухопутных войск мобильной системой противовоздушной обороны, способной поражать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты самого разнообразного назначения, барражирующие боеприпасы и крылатые ракеты. По своей сути Skyranger – это вращающаяся башня, в которую установлена 30-мм или 35-мм автоматическая пушка.

Орудие стреляет программируемыми снарядами AHEAD, наиболее эффективными для поражения малоразмерных воздушных целей на дальности до 3 км. Скорострельность 35-мм пушки достигает 1000 выстрелов в минуту, а эффективная дальность стрельбы составляет 4000 м.

AHEAD (Advanced Hit Efficiency and Destruction) — первый боеприпас программируемого (воздушного) подрыва малокалиберных артиллерийских систем. 35-мм фугасный снаряд содержит 152 вольфрамовых поражающих элемента весом 1,25 грамма каждый, боеприпас раскрывается перед целью и формирует конус осколков, предназначенных для поражения цели с высокой вероятностью.

Самое главное, Skyranger комплектуется многофункциональным радиолокатором (МФРА) S-диапазона, разработанным компанией Rheinmetall Italia. Пять плоских антенн, размещенных вокруг башни, обеспечивают круговой обзор. Дальность обнаружения самолета с эффективной поверхностью рассеивания 1 кв. м составляет более 20 км, зависающих вертолетов – 12 км, крылатых ракет – 10 км и целей типа БЛА - 5 км.

Для пассивного обнаружения на машине установлена система FIRST (Fast InfraRed Search and Track — быстрая инфракрасная система поиска и слежения), разработанная компанией Rheinmetall.

close 100% Танки Leopard 1 Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Что касается шасси под монтаж Skyranger в виде танков Leopard 1, то надо отметить, что это достаточно спорное решение. Гораздо целесообразнее был бы колесный вариант подобного комплекса (высокой проходимости). Эта система была бы гораздо мобильнее, и ресурс ходовой части у нее был бы гораздо больший. Но в Rheinmetall принято решение и Leopard 1 пристроить, и дать ВСУ перспективную систему ПВО ближнего действия.

В первую очередь Skyranger в Вооруженных силах Украины будет ориентирован на борьбу с российскими крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (типа Х-101/555, «Калибр-ПЛ/НК») и беспилотными летательными аппаратами «Герань-2».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).