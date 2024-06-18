Северокорейские солдаты недалеко от приграничной зоны c Южной Кореей, 18 июня 2024 года

Сотни солдат КНДР строят стену с Южной Кореей. По ним дважды открыли огонь за нарушение границы Yonhap: военные Южной Кореи открыли стрельбу из-за нарушителей границы из КНДР

Власти КНДР перебросили большое количество солдат на укрепление границы с Южной Кореей. В армии Южной Кореи считают, что это меры Пхеньяна против собственных жителей. Северокорейские военные строят стену, закладывают мины — и порой заходят на территорию соседа. Из республики в ответ открывают огонь.

Северокорейские военные вновь перешли границу Южной Кореи, пограничники последней открыли предупредительный огонь, передает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики (JCS).

«Около 20-30 северокорейских солдат с рабочими инструментами пересекли военную демаркационную линию в демилитаризованной зоне в центральной части границы», — уточнил комитет.

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени (2:30 мск). Южнокорейские пограничники предупредили нарушителей по громкой связи и сделали предупредительные выстрелы. После чего солдаты отошли на свою территорию, не проявляя «необычной активности». По оценке JCS, скорее всего, они пересекли границу случайно.

На этом участке местность сильно заросла кустарником, и солдаты могли не заметить пограничные знаки.

КНДР с весны строит стену в приграничной зоне с Южной Кореей. Кроме того, у границы ставят мины, для чего необходимые участки сначала освобождают от растительности.

«Северокорейские военные возводят стены, копают землю и строят дороги», — отметил источник Yonhap.

На работы перебросили, по оценке республики, сотни военных. Часть занимается строительством, а другая контролирует первых , как заявляет JCS.

«По-видимому, это меры по усилению внутреннего контроля над северокорейскими военными и жителями, отражение их попыток пересечь границу», — пояснил JCS.

Это уже второй случай нарушения границы между Кореями за последние две недели. Прошлый произошел 9 июня, тоже в первую половину дня, но в другом районе. Сначала границу перешла большая группа солдат КНДР (от 20 до 30 человек), после предупредительного огня они отступили. Затем то же случилось с четверкой бойцов.

«Нам придется посмотреть, будет ли это повторяться и дальше... Мы уточним меры, которые надо принимать в таких случаях», — резюмировали в комитете.

Что происходит в КНДР

По оценке некоторых международных наблюдателей, в Северной Корее повторяется история с массовым голодом. В 1990-х годах подобное вынудило множество жителей бежать в соседние государства. Поскольку КНДР — закрытая страна, в ней нельзя свободно купить билет на самолет и выехать, беженцы нелегально пересекают границы подручными средствами.

«Наличие продовольствия [в современной КНДР], вероятно, упало ниже минимума с точки зрения потребностей человека, а по одному показателю оно находится на худшем уровне со времен голода в стране в 1990-х», — писал зимой ресурс 38north со ссылкой на данные ООН и Министерства сельского хозяйства США.

Причины, предположительно, в неумелом экономическом управлении, последствиях самоизоляции государства в период пандемии, мировом росте цен на продукты.

«Стиль управления [страной] соответствует тому, что однажды сказал Ким Чен Ир, который руководил ею во время голода в 1990-е годы: «Можно жить без конфет, но нельзя жить без пуль», — отмечает 38north.

Новые укрепления на границе КНДР строит на фоне не только слухов о голоде, но и ухудшения отношений с Южной Кореей. В конце мая Пхеньян отправил соседу сотни воздушных шаров с мусором, назвав это «подарком от всей души».

Это ответ северокорейских властей на деятельность активистов республики, которые шарами забрасывают в КНДР листовки против режима Ким Чен Ына, доллары, флешки с дорамами и k-pop. Власти Южной Кореи посчитали действия КНДР «гнусной провокацией». В ответ Сеул полностью приостановил соглашение о смягчении напряженности и вернул антипхеньянские пропагандистские трансляции по громкоговорителям в приграничных районах.