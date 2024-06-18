Скучаете по «Основному инстинкту»? Вот 6 новых эротических триллеров, которые поднимут вам настроение

По данным исследователя Стивена Фоллоуза, за четверть века количество постельных сцен в самых успешных фильмах снизилось почти на 40% — якобы новые поколения зрителей стали менее заинтересованы в сексе на большом экране. Журнал The Economist также допустил связь тенденции с движением MeToo. Но не спешите расстраиваться: специально для тех, кто ностальгирует по «Основному инстинкту» и другим волнующим лентам, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал шесть свежих эротических триллеров, которые опровергают слухи о смерти жанра.

«Все средства хороши» / «Честная игра» («Fair Play»), реж. Хлои Домон

close 100% Кадр из фильма «Честная игра» (2023) Netflix

В своем дебютном полном метре режиссерка Хлои Домон обходится почти без обнаженной натуры, однако здешняя психологическая мясорубка все равно производит мощный эротический эффект. Звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Даневор и Олден Эренрайк (Хан Соло из сольника Хана Соло) изображают двух инвестиционных аналитиков, которые тщательно скрывают от коллег свои отношения, хотя вскоре планируют пожениться. Их и без того непростую ситуацию осложняет повышение: рассчитывал на него герой Эренрайка, а получила его возлюбленная. Это роковым образом влияет на динамику и баланс власти в паре. «Газета.Ru» включала картину Домон в список лучших фильмов 2023 года.

«Любовь истекает кровью» («Love Lies Bleeding»), реж. Роуз Гласс

close 100% A24

Несколько лет назад британская постановщица Роуз Гласс заявила о себе дебютным хоррором «Святая Мод», который наследовал Новому Голливуду: работам Романа Поланского («Ребенок Розмари», «Отвращение») и Мартина Скорсезе («Таксист»). Ее вторая картина «Любовь истекает кровью» — другое дело: из этого комедийного эротриллера на (буквально) стероидах торчат уши «Связи» дуэта Вачовски, «Тельмы и Луизы» Ридли Скотта, а еще экстравагантного шедевра Пола Верховена «Шоугелз» (последний фильм Гласс использовала как референс при работе с артистами). В центре сюжета — администраторша спортзала (Кристен Стюарт) и бодибилдреша (Кэти О'Брайан из «Мандалорца» и третьего «Человека-муравья»), которые вляпываются в нехорошую криминальную историю. Бонусом к здешним безумным интонационно-жанровым модуляциям и потрясающей химии главных действующих лиц идут выдающиеся актерские выступления Эда О'Харриса и Дэйва Франко.

«Презумпция невиновности» («Presumed Innocent»), созд. Дэвид Э. Келли

close 100% Кадр из сериала «Презумпция невиновности» (2024) Apple TV+

Судебно-эротический триллер от создателя «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли — в отличие от предыдущей экранизации романа Скотта Турроу (ее в 1990 году снял режиссер «Всей президентской рати» Алан Пакула с Харрисоном Фордом в главной роли) — в большей степени углубляется в эротический аспект, чем в юридический. Прокурора, которого обвиняют в жестоком убийстве коллеги-любовницы, в этой версии изобразил Джейк Джилленхол. Оригинальному фильму шоу, конечно, уступает, однако справляется с удержанием интереса до самого финала. Не в последнюю очередь с помощью раздетого Джилленхола; прием грязноватый, но, с другой стороны, зачем еще вы читаете этот текст. Подробнее о сериале «Газета.Ru» писала здесь.

«Роковое влечение» («Fatal Attraction»), созд. Александра Каннингем и Кевин Дж. Хайнс

close 100% Кадр из сериала «Роковое влечение» (2023) Paramount+

Еще одно телевизионное переосмысление старого образца жанра — сериал по мотивам «Рокового влечения» Эдриана Лайна. В этом случае все наоборот: откровенно невыносимая лента почти 40-летней давности неожиданно расцветает в руках сценаристов и продюсеров Александры Каннингем и Кевина Дж. Хайнса, у героев обнаруживается необходимая глубина, а историю наполняют захватывающие твисты. Более того, звезда «Грани» Джошуа Джексон и Лиззи Каплан из «Мастеров секса» оказываются куда более эффектной экранной парой, чем Майкл Дуглас и Гленн Клоуз. Словом, не сериал, а сплошной приятный сюрприз — настолько, что «Газета.Ru» включила его в число лучших шоу 2023 года. После первого сезона «Роковое влечение» закрыли, однако продолжение ему и не нужно: имеющийся финал выглядит безупречно.

«Солтберн» («Saltburn»), реж. Эмеральд Феннел

close 100% Кадр из фильма «Солтберн» (2023) Warner Bros. Pictures

Из второго фильма постановщицы «Девушки, подающей надежды» Эмеральд Феннел вышли то ли «Паразиты» по-английски, то ли парафраз «Талантливого мистера Рипли», то ли просто яркая провокационная безделушка в декорациях роскошного поместья. «Солтберн» — самый смешной эротический триллер из этого списка, черная (а где-то даже черноземная) комедия, издающая характерные хлюпающие и чавкающие звуки. Лента об оксфордском студенте (Барри Кеоган), который с радостью принимает приглашение провести лето в усадьбе своего богатого однокурсника (Джейкоб Элорди), вызвала противоречивые реакции: кто-то счел ее вопиюще бездарной, кто-то — совершенно потрясающей. Мы симпатизируем последним и считаем ее одной из самых выдающихся картин 2023 года.

«Стоп-слово» («Sanctuary»), реж. Закари Уигон

close 100% Кадр из фильма «Стоп-слово» (2023) Hype Studios

Камерная разговорная комедия Закари Уигона, как и «Все средства хороши» Хлои Домон, умудряется осуществить пенетрацию в ряды эротических триллеров в обход буквальной эротики — за счет большого разнообразия практик, которые мы сегодня относим к сексуальным. Весь фильм — это одна большая (ну по меркам человека со стороны) БДСМ-сессия в язвительном духе сериала «Наследники»: предприимчивая доминатрикс Ребекка (Маргарет Куэлли) и сабмиссив Хэл (Кристофер Эбботт), наследник отцовской империи, проводят прощальный сеанс в номере отеля. Выйти оттуда им обоим предстоит уже в совсем другом статусе. Подробнее о фильме «Газета.Ru» писала здесь.