Ученые обнаружили внезапное пробуждение огромной черной дыры

Команда астрономов из Европейской южной обсерватории в Германии обнаружила пробуждение сверхмассивной черной дыры, расположенной в 360 млн световых лет от Земли в созвездии Девы. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy and Astro Physics (A&A).

По словам ученых, впервые изменение светимости в непримечательном участке далекого космоса заметили в 2019 году. Специалисты впервые смогли наблюдать подобный процесс в реальном времени.

Проснувшаяся черная дыра расположена в центре галактики под названием SDSS1335+0728. Ее масса в 1 млн раз превышает массу Солнца.

Исследователи обнаружили, что недавно галактика удвоила яркость в среднем инфракрасном диапазоне, стала в четыре раза ярче в ультрафиолетовом диапазоне и как минимум в 10 раз ярче в рентгеновском диапазоне.

Астрономы также выдвинули альтернативную теорию свечения ядра далекой галактики, связав его с событием приливного разрушения — процесса, при котором черная дыра разрывает на части близко подошедшую звезду. Однако такие происшествия обычно длятся не более года.

Ранее ученые выдвинули новую теорию о загадочной природе черных дыр.