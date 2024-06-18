Днепропетровский политолог Андрей Золотарев заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно резервных подразделений для того, чтобы отражать на всех участках фронта наступление российских войск. Об этом сообщает украинский YouTube-канал Politeka Online.

По словам Золотарева, нет уверенности, что в случае кризисной ситуации на том или ином участке у украинского командования есть чем залатать дыру. И это вызывает тревогу.

Эксперт отметил, что президент России Владимир Путин может испытывать оптимизм, так как у Москвы, в отличие от Киева, имеется достаточно резервов.

Золотарев подчеркнул, что российская армия, хорошо оснащенная автомобильной техникой, эффективно перебрасывает свои силы.

Политолог заявил, что Россия успешно создает неприятности для ВСУ на разных участках фронта, заставляя их растягивать свои силы и терять лучшие подразделения.

До этого бывший сотрудник британского посольства в России Иэн Прауд выразил мнение, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт.

Ранее в США рассказали о провале ВСУ под Харьковом.