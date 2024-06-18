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Сотрудник Росгвардии спас четырехлетнего ребенка из озера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге приехавший на отдых росгвардеец спас мальчика из озера

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Pexels

Медик Росгвардии бросился к ребенку в воде и спас его. Об этом сообщает управление Росгвардии по уральскому округу.

Инцидент произошел на Половинном озере. Специалист неврологического отделения пятого военно-клинического госпиталя отдыхал вместе с супругой рядом с водоемом, но в какой-то момент заметил четырехлетнего мальчика, который не двигался.

«Росгвардеец незамедлительно бросился в воду, подхватил мальчика за руки, вытащил на берег и начал реанимировать», – сообщается в публикации.

Вскоре рядом с врачом оказался сотрудник МЧС, который также оказал содействие в спасении.

На данный момент мальчик чувствует себя хорошо. О том, по какой причине ребенок оказался в воде в таком состоянии, неизвестно.

До этого в Нижегородской области сотрудник Росгвардии вызволил ребенка, руки которого зажало в траволаторе местного торгового центра. С помощью монтировки мужчина демонтировал одну из ступенек и освободил пострадавшую. После этого девочку увезли в больницу.

Ранее в Петербурге гость кафе напал на росгвардейца с вилкой.

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