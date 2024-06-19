Производитель Zewa и Libresse в России намерен сменить название компании

Выпускающая в России продукцию под брендами Zewa, Libresse, Tena и Tork шведская компания Essity сменит название на «Эволюция комфорта». Об этом сообщает ТАСС.

В компании заявили, что в настоящее время ей важно сохранить доверие своих клиентов и сотрудников и продолжить вести успешный бизнес под новым именем «Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эволюция комфорта». Там также отметили, что смена названия является стартом масштабной кампании по ребрендингу. Изменены будут и торговые марки. В частности, некоторые бренды перейдут на кириллицу.

До этого сообщалось, что ушедший из России немецкий производитель ликера Jägermeister зарегистрировал в стране новый товарный знак.

18 июня сообщалось, что Coca-Cola и Pepsi продолжают получать прибыль в России, несмотря на заявления об уходе из страны.

Ранее сообщалось, что в России прекратят выпускать шины Nordman.