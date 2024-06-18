Свалки и антисанитария: в каких условиях делали салат, отравивший почти 200 человек СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о массовом отравлении ботулотоксином

На производствах, где готовят фасоль для салатов, из-за которых россияне заболели ботулизмом, нашли многочисленные нарушения. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. По данным ведомства, одно из предприятий находится в промзоне, рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях. Трем фигурантам уголовного дела об отравлении людей предъявили обвинение, сообщили в СКР.

Процесс приготовления фасоли, из-за которой в разных регионах РФ отравились около 200 человек, был организован «с нарушением всех требований и норм». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство выявило девять предприятий, производящих и продающих продукцию с использованием фасоли. Основные — ООО «Локалкитчен» в Москве и ООО «САВОН-К» в Подмосковье.

«Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена», — сообщает служба.

Уточняется, что шесть производителей не уведомляли о начале своей деятельности.

«Предприятие (судя по пресс-релизу, «САВОН-К». — «Газета.Ru») расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях», — сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, предприятие самостоятельно установило сроки хранения, согласно которым можно держать нестерильный продукт в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C. Это, считают в ведомстве, и привело в итоге к накоплению ботулотоксина в готовой продукции.

На предприятии нет центрального водоснабжения, воду для производства привозят, и она хранится на улице, сообщили в ведомстве.

Помещения цеха и оборудование — в плохом санитарном состоянии, контроль качества сырья и готовой продукции не проводится, а у сотрудников нет медицинских книжек.

Специалисты отобрали 370 проб биоматериала и провели более 2,8 тыс. исследований.

«В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», — сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что изъяли из оборота более 172 тонн продукции.

Кроме того, ведомство аннулировало действие более 100 деклараций о соответствии продукции.

Специалисты Роспотребнадзора вместе с полицейскими «провели мероприятия» по более чем по 1,6 тыс. адресам: «Все граждане, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают адекватное лечение».

СК предъявил обвинение

Трем фигурантам уголовного дела об отравлении салатами с фасолью предъявили обвинение, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.

Владимира Шина также подозревают в организации незаконной миграции.

С 15 июня жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани, которые заказывали еду из службы доставки, начали жаловаться на симптомы отравления. Десятки человек попали в больницы с симптомами ботулизма, многие из них — в тяжелом состоянии.

17 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Установлено, что все они (пострадавшие. – «Газета.Ru») заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен», — заявила представитель СК России Светлана Петренко.

Были задержаны Антон Лозин, Елена Машкова и Владимир Шин.

«Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщала Петренко.