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Судно затонуло в Красном море

В Красном море атакованное близ побережья Йемена судно затонуло

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

В Красном море затонуло судно, которое было атаковано 12 июня недалеко от побережья йеменского портового города Ходейда. Эту информацию предоставил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO), пишет ТАСС.

Обломки и нефть были обнаружены в месте, где последний раз видели судно. Предполагается, что оно потерпело крушение.

По данным компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, речь идет о грузовом судне Tutor, принадлежащем греческой компании и следовавшем в Индию через Красное море под флагом Либерии.

Ambrey также сообщила о повреждениях в машинном отделении судна, которое было атаковано в 67 морских милях к юго-западу от Ходейды.

Капитан судна ранее сообщал о течи корпуса. Сначала судно подверглось нападению неизвестной группы на небольшом плавсредстве, а через несколько часов по нему был нанесен удар с воздуха. 14 июня UKMTO подтвердил эвакуацию всего экипажа судна.

Считается, что за происшествием может стоять мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) из Йемена. После обострения конфликта в Газе хуситы заявляли о возможных ударах по Израилю и блокировке прохода для связанных с ним судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до окончания операции в палестинском анклаве.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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