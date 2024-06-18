Израиль утвердил план наступления в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В публикации отмечается, что командующий Северным военным округом Ори Гордин и начальник оперативного управления генерального штаба Одед Басюк утвердили планы боевых действий и провели оценку ситуации в Северном командовании Израиля.

Они одобрили и утвердили планы военных действий наступления в Ливане, а также приняли решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах.

До этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил министрам о роспуске кабинета военных действий, который создали после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении ежедневной «тактической паузы» в военных действиях в секторе Газа в районе дороги, которая ведет от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин.

В заявлении отмечалось, что пауза вводится в гуманитарных целях. Она будет действовать с субботы, 15 июня, ежедневно с 08:00 до 19:00 до дальнейшего уведомления.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.