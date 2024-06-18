Постпред США при ООН: конференция по Украине не была мирными переговорами

Конференция по Украине, которая прошла в швейцарском Бюргенштоке, не была мирными переговорами. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

«Важно отметить, чем этот саммит не являлся, а именно: формальными [мирными] переговорами. В конце концов, для мирного урегулирования потребуется присутствие за столом переговоров как Украины, так и России», — заявила она.

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня. На саммит приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его изначально поддержали 80 стран и четыре международные организации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

18 июня Руанда отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине. До этого свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

Индия отказалась подписывать итоговое коммюнике из-за отсутствия на конференции России.

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.