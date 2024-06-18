В Киеве расстреляли казахстанского активиста, назвавшего Токаева «марионеткой РФ». Киллер сбежал

В Шевченковском районе Киева неизвестный несколько раз выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, когда тот находился в автомобиле со своей женой. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, его жена Наталья не пострадала. Киллера ищут, сообщили в киевской прокуратуре, начато досудебное расследование. Наталья Садыкова связывает покушение с оппозиционной деятельностью мужа.

В Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил несколько раз в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, когда тот находился в автомобиле со своей женой. Об этом сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

«В столичную полицию на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Виктора Ярмолы слышны выстрелы. Следственно-оперативные группы Главного и районного управления полиции сразу выехали по адресу. Правоохранители обнаружили, что неизвестный подошел к припаркованному на улице автомобилю, в котором находились муж и его жена, выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина не пострадала», — сообщила киевская полиция.

По данным источников издания «Страна», киллер стрелял в голову, используя глушитель. 56-летний Айдос Садыков в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где живут супруги», — уточнили в ведомстве.

Жена Садыкова Наталья отказалась сообщать подробности покушения, сославшись на тайну следствия.

«Мы заезжали во двор, в него стреляли», — коротко сообщила она.

Наталье неизвестно о состоянии супруга. «Я сейчас еду к нему в госпиталь», — сказала она.

Киллера ищут

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления личности и задержания нападавшего, сообщили в киевской прокуратуре. Начато досудебное расследование по статье о покушении на умышленное убийство.

Жительница близлежащего дома Людмила рассказала украинскому изданию «Страна», что слышала крики Натальи.

«Я выглянула в окно, и она кричала, чтобы кто-то вызвал скорую», — сообщила Людмила.

Оппозиционеры-беженцы

Садыков — автор оппозиционного казахстанского Telegram-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). В течение последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, а также выступал с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году.

Супруги Садыковы переехали на Украину из Казахстана в 2014 году, у них трое детей. Айдос Садыков утверждает, что на родине подвергся уголовному преследованию по политическим мотивам. На Украине Садыковы получили статус беженцев.

Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахстанскими властями в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни».

Наталья Садыкова связала покушение с оппозиционной деятельностью мужа.

«Только сегодня утром мы выпустили видео, что Токаев — марионетка Путина, и вот сегодня мы вернулись домой и на моих глазах это произошло. Поймите, это покушение на оппозиционного журналиста», — заявила украинским журналистам Наталья.

В ролике также рассказывается об «агентах Кремля» из окружения президента Казахстана.

Наталья добавила, что они с мужем часто получают угрозы.