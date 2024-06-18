После «Крокуса» планировали второй теракт: Турция сорвала нападение на переполненный ТЦ в Москве Hurriyet: Турция после «Крокуса» помогла России предотвратить второй теракт в ТЦ

Мартовский теракт в «Крокусе» должен был стать не единственным. Террористы планировали устроить еще одно нападение на переполненный столичный ТЦ, но их планы вовремя выяснила турецкая разведка и успела предупредить Москву. Власти республики узнали о подготовке второго теракта, когда «разговорили» задержанных за нападение на католическую церковь в Стамбуле.

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» — крыло «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Афганистане — готовила второй теракт в Москве после «Крокуса», но его смогли сорвать благодаря информации из Анкары, написала турецкая газета Hürriyet.

Зимой власти Турции задержали десятки человек, которых подозревали в связи с «Хорасаном». Это случилось после того, как боевики группировки в конце января напали на прихожан католической церкви Санта-Мария в Стамбуле.

«Турция предотвратила второе нападение в Москве, заставив говорить захваченных в плен членов организации. Террористическая группировка планировала второе нападение после атаки на концертный зал. Его собирались устроить в переполненном торговом центре», — утверждает издание.

Название ТЦ, который мог стать целью атаки, не уточняется. Турецкая разведка связалась с Москвой и передала полученную информацию.

Всего в республике после нападения на стамбульскую церковь задержали более 70 человек. Часть выслали из страны, часть арестовали. Непосредственно в атаке на прихожан тогда участвовали двое человек — гражданин России Давид Тандуев и гражданин Таджикистана. У них было два пистолета, у таджика он заклинил, а Тандуев застрелил 52-летнего турка. После теракта обоих поймали.

Сама группировка «Хорасан» заявляла, что в «Крокусе» ее боевики должны были не только убивать безоружных посетителей ТЦ, но и вступить в бой с правоохранителям. Для этого им выдали большое количество боеприпасов. Однако с оружием возникла «внезапная неисправность», террористы поменяли планы и сбежали. На видео из «Крокуса» от автомата одного из радикалов при стрельбе расходится сноп искр. Это может быть признаком неправильного хранения, например, если автомат долго пролежал в земляном тайнике.

Подробности о нападавших

Перед мартовским терактом в «Крокусе» двое из четырех нападавших посещали Турцию, сообщила Hürriyet. Террористы совершали короткие поездки, чтобы продлить срок разрешения на пребывание в России. Это были 25-летний Шамсидин Фаридуни и 30-летний Саидакрами Рачабализода. Первого российские СМИ и Telegram-каналы назвали главарем ячейки. Согласно ряду публикаций, после задержания Фаридуни пытали током, второму при поимке отрезали ухо.

close 100% «Газета.Ru»

Источник «Известий» говорил, что террористы во время визита в Турцию могли получать инструкции по теракту.

«Двое нападавших-таджиков долгое время проживали в Москве и были там радикализированы», — отметила Hürriyet.

Фаридуни на допросе рассказал, что слушал в Telegram уроки некого «проповедника», чей помощник написал ему и предложил за деньги убивать «без разницы кого». Всего террористам пообещали за «Крокус» 500 тыс. руб. на каждого, в качестве задатка им перевели авансом половину суммы. Все исполнители теракта в «Крокусе» — граждане Таджикистана. Hürriyet подчеркнула, что «Хорасан» в основном вербует представителей именно этой национальности, во главе организации стоит «афганский таджик».

Москва под ударом

«После поражения в Сирии и Ираке основная ветвь организации переместилась в Афганистан и Таджикистан... Цели группировки — Иран, Турция и Москва», — утверждает турецкое издание.

Эти три страны привлекают террористов тем, что у них есть «проблемы с Западом и Израилем», пояснила газета. При этом на Запад и Израиль «Хорасан» еще не нападала. Hürriyet даже предположила, что «Хорасан» может получать тайную поддержку от Запада.

В Афганистане «Хорасан» враждует с другой влиятельной террористической организацией, которая теперь контролирует страну, — «Талибаном» (организация запрещена в России). После прихода к власти талибы первым делом убили бывшего лидера ИГ в Афганистане Абу Омара Хорасани, сидевшего в тюрьме. Несмотря на то, что обе группировки хотят построить «исламское государство», они враждуют за влияние, а также по-разному видят устройство страны.

«Талибы — прагматики, они хотят построить исламское афганское государство (эмират). А игиловцы — утописты, сторонники всемирного исламского государства (халифата), и они просто мешают талибам заниматься своими делами», — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко.

Эксперты считают, что для талибов весь ИГ выглядит «выскочками», которые претендуют на слишком многое. В конце марта, уже после «Крокуса», руководство «Талибана» пообещало продолжить борьбу против «Вилаят Хорасан» и «сделать свою часть работы».