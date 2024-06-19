На Крымском мосту перекрывали движение транспорта

Вечером во вторник, 10 июня, было перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Соответствующее сообщение появилось в 23:08 мск.

Через 17 минут на том же ресурсе было опубликовано сообщение о том, что движение автотранспорта на мосту восстановлено.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост с помощью оперативно-тактических американских ракет ATACMS.

По заявлению главы российского оборонного ведомства, украинские военные выпустили 10 американских ракет в сторону дорожной переправы. Вооруженные силы России же сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку.

Белоусов подчеркнул, что в результате пресечения атаки спасены сотни жизней.

Ранее в ЕС назвали возможный удар по Крымскому мосту правом Украины на самозащиту.