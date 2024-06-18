«Главная угроза при ботулизме — паралич мышц». Что важно знать про потенциально смертельную болезнь Инфекционист Степанова предупредила об опасности остановки дыхания при ботулизме

В России зафиксировали вспышку ботулизма — острой интоксикации, которая возникает из-за потребления некачественных продуктов, зараженных бактериями. Всего пострадали почти 200 человек, больше всего пациентов с подозрением на ботулизм в Москве — 149. Заболевшие также есть в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Все они ели лобио или салат с тунцом, заказанные через популярную службу доставки готовой еды. Чем опасен ботулизм, какие у него симптомы и можно ли определить, заражена еда бактериями или нет, «Газете.Ru» рассказали врачи-инфекционисты.

Что такое ботулизм

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пищевой ботулизм — тяжелая и потенциально смертельная болезнь.

Это интоксикация (пищевое отравление), которая возникает из-за потребления некачественных продуктов, зараженных бактериями Clostridium botulinum, вырабатывающими высокоактивные нейротоксины (их еще называют ботулотоксинами).

В организм человека эти микроорганизмы чаще всего попадают с пищей.

Причины возникновения болезни

Ботулизм вызывают палочковидные бактерии — Clostridium botulinum, которые обитают в почве и в иле по берегам водоемов, а оттуда попадают в организм животных и рыб, в кишечнике которых находят идеальные условия обитания.

Наибольшую опасность для человека представляют не сами клостридии или их споры, а токсины, которые они вырабатывают.

Ботулотоксин — особый белок, который способен блокировать передачу нервных сигналов в организме. Это один из сильнейших биологических ядов на земле.

Смертельная доза ботулотоксина для взрослого — менее одной миллионной грамма .

Виды ботулизма

В зависимости от этиологии (причин и условий возникновения болезни), ботулизм может быть:

1) пищевым — это наиболее распространенный вид заболевания, возникающий вследствие употребления в пищу продуктов, зараженных Clostridium botulinum;

2) раневым — развивающимся из-за контакта пореза, открытой раны у пациента с поверхностью, на которой присутствуют бактерии;

3) детским — развивающимся только у младенцев первого полугода жизни из-за нарушения родителями гигиенических рекомендаций по уходу за ребенком;

4) дыхательным — в этом случае возбудитель попадает в организм через органы дыхания в виде спор, в большом количестве распыленных в воздухе (например, при применении бактериологического оружия).

Все перечисленные разновидности, кроме пищевой, встречаются крайне редко.

Как передается ботулизм

Основной путь передачи ботулизма — пищевой. Почти 99% пациентов заражаются именно через продукты, в которых накопился ботулотоксин, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист Любовь Раченкова.

Главный источник отравлений — домашние консервы из овощей, грибов, мяса, соленая и вяленая рыба. Споры и сами клостридии легко попадают в заготовки, если овощи и грибы плохо вымыты и на них остались частички почвы.

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«Заболевание развивается только при употреблении тех продуктов, которые хранились без условия доступа кислорода (консервирование) и не прошли термическую обработку. Как правило, речь идет о консервах домашнего приготовления, копченых, вяленых мясных и рыбных изделиях. В России ранее чаще регистрировались заболевания, связанные с употреблением грибов домашнего консервирования, в европейских странах — мясных и колбасных изделий, в США — бобовых консервов», — перечислила врач.

При консервировании создаются идеальные условия для бактерий — они активно размножаются в безвоздушной (анаэробной) среде. А термическая обработка продуктов совсем не гарантирует того, что клостридии или их споры не попадут в заготовку.

Споры бактерии довольно стойкие: они выдерживают от трех до шести часов кипячения при 100°С, а при температуре 120°С погибают только через 20–30 минут. Именно при 120°С готовят консервы на промышленных предприятиях.

Симптомы ботулизма

Симптомы ботулизма обычно появляются в период от 12 до 72 часов (в некоторых случаях от двух часов до восьми дней) после употребления зараженных продуктов. Это зависит от количества токсина, попавшего в организм.

Первые симптомы ботулизма напоминают обычное пищевое отравление, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова. При этом температура тела обычно не повышается.

При первых симптомах ботулизма характерны:

— сильная утомляемость;

— слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенное зрение;

— сухость во рту;

— затрудненные глотание и речь;

— рвота;

— диарея, запор и вздутие живота.

«Далее присоединяется поражение мышц, так как токсин с кровью разносится по организму и достигает нервных окончаний», – рассказала Екатерина Степанова.

Указанные симптомы могут длиться около 12–24 часов. Затем ботулотоксины начинают оказывать воздействие на нервную систему. Для этой стадии характерен вялый нисходящий паралич (нарушения в теле всегда симметричные, развиваются сверху вниз), который часто ведет к дыхательной недостаточности.

5–10% инфицированных ботулизмом умирают от остановки дыхания

«Главную угрозу при ботулизме представляет паралич мышц, участвующих в процессе дыхания. Все мышцы постепенно слабеют: мышцы лица и головы, мышцы рук и ног, но это постепенно восстановится. А вот паралич дыхательных мышц может привести к смерти, если не будет предоставлена механическая вентиляция (использование аппарата для облегчения дыхания. — «Газета.Ru). Благодаря современным аппаратам ИВЛ смертность от ботулизма снизилась до менее 10%», — обратила внимание врач.

Как избежать заболевания

Основная опасность ботулизма заключается в том, что по еде чаще всего невозможно определить, находятся ли в ней бактерии. Токсин, вызывающий ботулизм, не имеет запаха, цвета и вкуса , а вырабатывающая его палочка размножается без доступа к кислороду.

— Не употребляйте консервы со вздутой крышкой, пеной, плесенью и пузырьками газа внутри. Газ выделяют бактерии рода botulinum, именно они и вызывают ботулизм. Вкус консервов может и не меняться — это важно знать и не рисковать. Поэтому если есть малейшее вздутие рыбных, мясных или грибных консервов, такую банку необходимо сразу выкинуть.

— Не употребляйте открытые консервы в точках общественного питания. Так как наличие бактерий зачастую можно заметить по банке, лучше самому осмотреть ее. В кафе вы можете попросить принести новую банку и открыть ее при вас — это ваше право по закону.

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— Не покупайте субпродукты животных, если сомневаетесь в их качестве. Особенно это касается фермерских продуктов. Бактерии botulinum могут размножаться в кишечнике любых животных, рыб и птиц, внешне зараженный продукт никак не отличается от безопасного.

— Соблюдайте все правила изготовления домашних консервов из овощей, грибов и ягод. Температурный режим, добавление уксуса и соли, стерилизация посуды помогут убить бактерии. Самые опасные с точки зрения ботулизма домашние консервы — свежие ягоды, перетертые с сахаром. Если хотите сохранить их на зиму — лучше используйте заморозку, а не консервацию.

— Тщательно промывайте грибы и овощи перед употреблением. Бактерия botulinum может находиться в почве и оставаться жизнеспособной годами даже в самых неблагоприятных условиях. Мойте овощи в теплой воде, идеально – с содой или специальным мылом для пищевых продуктов. Употребляя свежие овощи, даже если они загрязнены, ботулизмом вы не заболеете: токсины накапливаются в консервах во время хранения при отсутствии воздуха (поэтому грибы, соленые в бочке, всегда безопаснее консервированных в банках). Но можно заразиться другими кишечными инфекциями или яйцами глистов, которые могут содержаться в почве.

«Не употребляйте в пищу консервы домашнего производства и не проводите закупку грибных, овощных, мясных консервов в местах несанкционированной торговли. В жаркое время лучше воздержитесь от употребления овощной, мясной продукции, не прошедшей термическую обработку. Самое главное — при возникновении симптомов не занимайтесь самолечением, а незамедлительно обратитесь на медицинской помощью», — заключила инфекционист Любовь Раченкова.