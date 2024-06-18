Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности при встрече в Пхеньяне

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проявили галантность в аэропорту Пхеньяна, когда пытались уступить друг другу место в лимузине российского лидера. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло тогда, когда лидеры двух государств подошли к автомобилю и оба жестами пригласили друг друга сесть в салон. Они несколько раз повторили свои жесты, в итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошел машину сзади и занял левое заднее сиденье. Они уехали из аэропорта вместе на одном авто.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР.