Дочь Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой и Гермионой Грейнджер

В сети сравнили фотографии дочери Кейт Миддлтон принцессы Шарлотты с фотографиями юной принцессы Дианы, вымышленным персонажем из »Гарри Поттера» и покойными членами королевской семьи Великобритании. Об этом пишет Insider.

На фотографиях принцесса Шарлотта «поразительно похожа» на свою покойную бабушку — принцессу Диану, отмечает Insider. Издание приводит в доказательство фотографии Дианы в том же возрасте, что и Шарлотта, сделанные в 1965 году.

Обозреватель королевской семьи в издании Daily Mail Ребекка Инглиш обратила внимание на сходство девочки с покойной матерью царствующей королевы Великобритании Елизаветой Боуз-Лайон. Кроме этого, двойником юной принцессы Шарлотты назвали и персонажа «Гарри Поттера» Гермиону Грейнджер.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту.

I know it's subjective, but you know who #PrincessCharlotte reminds me of? The young Queen Mother, Lady Elizabeth Bowes-Lyon. She's the same age - four - in the second black and white photograph and I think the likeness is quite uncanny. pic.twitter.com/FcdAaP3TKx