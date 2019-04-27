«Брошенная» в день рождения Меланья стала мемом
Белый дом поздравил первую леди США Меланью Трамп с 49-летием, разместив неоднозначный снимок в твиттере.
На фотографии Меланья сидит одна на желтом диване в Овальном кабинете Белого дома. При этом рядом с ней есть два пустующих места, а вокруг толпятся журналисты.
В комментариях пользователи сделали из снимка мемы, на которых «посадили» к Меланье российского президента Владимира Путина и ее супруга Дональда Трампа в спортивном костюме и с куском пиццы в руке.
«Какая милая фотографии Меланья с ее верным спутником, пустой диванной подушкой», — написал Лукас Бартон.
Brasilmagic также поинтересовалась, где находятся муж, сын и родители первой леди.
Ранее в Белом доме рассказали, как проведет день рождения первая леди США Меланья Трамп.
26 апреля 2019 г.