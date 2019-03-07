CNN: негатив о Меган Маркл будут удалять и отслеживать по «угрожающим эмодзи»

Британская королевская семья ужесточает свою деятельность в социальных сетях на фоне увеличения троллинга и числа расистских комментариев в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл в течение нескольких месяцев после объявления о ее беременности, сообщили источники CNN.

Сотрудники Кенсингтонского дворца выделят больше ресурсов для оперативного удаления негативных комментариев, направленных против Меган Маркл, а также для блокировки аккаунтов в Twitter и Instagram, публикующих оскорбления.

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По информации телеканала, программное обеспечение будет задействовано для поиска и фильтрования употребления онлайн-пользователями «n-слова», а также эмодзи с оружием и ножами.

Эксперты проанализировали выборку из более чем 5 тыс. сообщений в твиттере в аккаунте с января по февраль и пришли к выводу, что большая часть негатива исходит от интернет-троллей, говорится в материале. Около 70% твитов принадлежат 20 аккаунтам, отмечает CNN.

Ранее сообщалось, что британская королевская семья обратилась к подписчикам с просьбой не оскорблять ее членов и друг друга.