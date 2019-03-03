Стало известно, почему у британской королевы «фиолетовая» рука

Врачи назвали возможные причины, по которой у Елизаветы II может быть «фиолетовая» рука, пишет Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что британцев забеспокоил возможный недуг королевы из-за снимка, на котором видно, что ее рука изменила цвет.

Как отмечается, наиболее вероятной причиной является легкая травма, а именно — ушиб. Подчеркивается, что с возрастом кожа человека меняется, становится тоньше и теряет часть жирового слоя, который защищает от травм.

Среди других причин называется инъекция, капли или лекарство, разжижающее кровь.