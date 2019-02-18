Дочь Обамы критикует Трампа в секретном фейсбуке
Дочь экс-президента США Барака Обамы Малия подвергла критике действующего президента Дональда Трампа на своей секретной странице в фейсбуке, сообщает Daily Mail.
По данным издания, у Малии есть аккаунт, которым она пользуется под псевдонимом. На странице девушка публикует, в частности, снимки с друзьями и из путешествий.
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На одном из опубликованных снимков изображены четыре розовых стикера, на которых критикуется Трамп.
»«Дональд Трамп - президент», «Это ненормально», «Дональд Трамп - зло», «Не будь самодовольным»», — гласят надписи.
Одобрение публикацией также выразила подруга Малии Финнеган Байден, внучка бывшего вице-президента страны Джо Байдена.
Ранее Малия Обама снялась в музыкальном клипе группы New Dakota.