Школьник из Орска получил письмо от Елизаветы II
Девятиклассник из Орска Иван Ворожейкин получил ответное письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет «Российская газета».
По данным издания, Ворожейкин собирает автографы с третьего класса, тогда он начинал с сувениров с подписями хоккеистов местного клуба. Позднее он получил автографы канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, а также лидеров Словакии, Чехии, Канады, и других.
«Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма. Не следует прямо сообщать, что хотел бы получить автограф - об этом можно упомянуть между строк», — посоветовал школьник.
Как отмечается, всего у подростка в коллекции более ста автографов знаменитостей.
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