Школьник из Орска получил письмо от Елизаветы II

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Девятиклассник из Орска Иван Ворожейкин получил ответное письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, Ворожейкин собирает автографы с третьего класса, тогда он начинал с сувениров с подписями хоккеистов местного клуба. Позднее он получил автографы канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, а также лидеров Словакии, Чехии, Канады, и других.

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«Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма. Не следует прямо сообщать, что хотел бы получить автограф - об этом можно упомянуть между строк», — посоветовал школьник.

Как отмечается, всего у подростка в коллекции более ста автографов знаменитостей.

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