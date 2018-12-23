NHK: император Японии дал последнюю пресс-конференцию на своем посту

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Император Японии Акихито накануне своего 85-го дня рождения дал пресс-конференцию в префектуре Окинава, которая станет для него последней в качестве императора, передает NHK.

Уточняется, что император в следующем году должен будет отречься от престола.

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В ходе пресс-конференции Акихито высказался по поводу роли императора в Японии, а также вспомнил о жертвах Второй мировой войны.

«Мы считаем своим долгом продолжать думать о жертвах, которые за многие годы принесли жители Окинава, и что это обязательство не претерпит изменений в будущем», — сказал Акихито.

В 2017 году сообщалось, что император Японии заявил о готовности начать подготовку к передаче трона.