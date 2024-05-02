«Сквирт существует». Нейросеть ответила на популярные вопросы о сексе «Газета.Ru» расспросила ChatGPT о сексе и сравнила ответы нейросети с экспертными

Правда ли, что от мастурбации растут волосы на ладонях, вредны ли вибраторы для клитора, обязательно ли долго не кончать и имеет ли, в конце концов, значение размер пениса? «Газета.Ru» задала неудобные, глупые и популярные вопросы о сексе ChatGPT и попросила экспертов прокомментировать ответы нейросети.

Мужской вопрос

— Как определить у себя порнозависимость?

ChatGPT 3.5 считает, что при подозрении на порнозависимость важно обратить внимание на поведенческие и эмоциональные реакции на просмотр порнографии. Нейросеть предлагает ответить на следующие вопросы:

Смотрите ли вы порнографию чаще, чем хотели бы или считаете это уместным?

Тратите ли вы большую часть свободного времени на просмотр порнографии?

Необходимость ли для вас увеличивать количество или интенсивность порнографического контента для получения удовлетворения?

Ощущаете ли вы чувство вины, стыда или обращаете внимание на негативные последствия просмотра порнографии?

Влияет ли просмотр порнографии на вашу сексуальную жизнь или отношения с партнером?

Пренебрегаете ли вы другими аспектами жизни (работа, учеба, социальная жизнь) из-за просмотра порнографии?

«Если после анализа вашего поведения и ответов на эти вопросы у вас возникают сомнения или обеспокоенность, лучше обратиться за помощью к специалисту — психологу или психотерапевту. Они смогут провести диагностику и помочь вам разобраться с этой проблемой», — подытожил чат-бот.

— Правда ли, что из-за мастурбации растут волосы на ладонях?

На этот вопрос нейросеть ответила категорически отрицательно. Она подчеркнула, что такой миф давно опровергнут. С точки зрения науки, рост волос на теле обусловлен генетическими факторами и гормональным балансом, а не частотой или способами сексуальной активности.

«Мастурбация является естественным и здоровым проявлением сексуальности, и она не вызывает никаких физических изменений, включая рост волос на ладонях», — гласит ответ ChatGPT.

Эксперты-люди не стали спорить с ответом программы.

— Можно ли умереть от оргазма?

Хотя оргазм может быть очень сильным физическим и эмоциональным переживанием, умереть от него невозможно, заявил чат-бот. Оргазм является естественной физиологической реакцией на сексуальную стимуляцию и не представляет опасности для здоровья или жизни.

«Однако существует медицинское состояние, известное как «синдром внезапной смерти во время секса» или «коитальная смерть». Это редкое, но серьезное состояние, при котором человек может испытать сердечный приступ или другие острые патологии во время или после полового акта. Однако это происходит из-за серьезных заболеваний или состояний, таких как болезни сердца или использование некоторых лекарств, а не из-за самого оргазма», — добавил бот.

— Почему мужчины не могут испытывать несколько оргазмов подряд?

По словам искусственного интеллекта, физиологически мужчины имеют период абсолютной или относительной невозможности достижения оргазма после эякуляции, который называется фазой рефракции. Эта фаза у мужчин может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

«Фаза рефракции является нормальной физиологической реакцией мужского организма и обычно не зависит от возраста, хотя могут быть индивидуальные различия. В то время как у женщин нет такого явного периода невозможности испытать оргазм после первого, они могут испытывать несколько оргазмов подряд без такого явного ограничения», — добавил ИИ.

Сексолог Гулько считает, что фактически нейросеть дала верный ответ. Однако, по его словам, для определения фазы полного невозбуждения используется термин «рефрактерный период» или «рефрактерная фаза», а не «фаза рефракции». Эксперт предположил, что алгоритм ошибся при переводе информации с иностранного языка.

«Рефрактерный период был, скажем так, придуман природой, чтобы дать мужскому организму время на выработку сперматозоидов между эпизодами эякуляции. С точки зрения эволюции множественные женские оргазмы по той причине и возможны, что не вредят репродуктивной функции организма», — добавил он.

— В каких случаях размер пениса имеет значение?

По мнению ChatGPT, размер мужского полового органа действительно имеет значение, но в подавляющем большинстве случаев не в контексте коитуса. Например, для некоторых людей размер пениса важен с точки зрения самооценки, уверенности в себе и удовлетворенности своей сексуальной жизнью.

«Некоторые мужчины могут быть обеспокоены размером своего члена из-за стандартов красоты, представленных в средствах массовой информации или в интернете. Однако важно помнить, что размер не является единственным фактором для удовлетворительной сексуальной жизни и интимных отношений», — добавил чат-бот.

В случаях, когда чувство неудовлетворенности пенисом мешает человеку в общении с партнером или влияет на самоощущение, нейросеть рекомендует обратиться за консультацией к сексологу или психотерапевту, чтобы встать на путь принятия самого себя.

Сексолог и автор блога polly_sexolog в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Полина Соболева добавила, что есть подтвержденные случаи, когда женщина достигала оргазма с партнером, пенис которого был равен 5 см. То есть, по ее мнению, размер пениса не играет ключевую роль для удовольствия женщины.

«Первостепенное для женского оргазма — ее доверие к партнеру, пробужденные эрогенные зоны и наличие навыка испытывать оргазм в целом. Как девушка же отвечу, что если речь и зашла о размере, то обращать внимание нужно на ширину органа, а не на его длину», — сказала Соболева.

– Как долго нужно не эякулировать во время секса?

Нейросеть ответила, что продолжительность коитуса зачастую не играет ключевую роль для партнеров. К тому же, время, которое мужчина может удерживаться перед эякуляцией, зависит от множества факторов, начиная от возраста и заканчивая общим физическим состоянием.

«Существует стандартное определение для нормального времени сексуального акта. Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, нормальное время от вагинальной пенетрации до эякуляции обычно составляет от 1 до 2 минут, исходя из многих исследований в этой области», — добавил ChatGPT.

Женский вопрос

— Я женщина. Как понять, был ли у меня оргазм?

Нейросеть определила оргазм как физиологический процесс, сопровождающийся интенсивным ощущением удовольствия и сексуального возбуждения. Она добавила, что каждый человек может ощущать оргазм по-разному, поэтому может возникнуть неопределенность в том, был он или нет.

Основные признаки оргазма:

Сильные и ритмичные сокращения мышц в области половых органов;

Переживание удовольствия и пик сексуального возбуждения;

Ощущение волнения и блаженства;

Ощущение расслабления и удовлетворения после оргазма.

«Если у вас возникли сомнения, был ли у вас оргазм, попробуйте обратить внимание на вышеперечисленные признаки. Ощущение оргазма может быть различным для каждого человека, поэтому важно слушать свое тело и научиться распознавать свои собственные ощущения», — заключил ChatGPT.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сочли ответ корректным и не нуждающимся в дополнении или критике.

— Может ли частое использование вибратора сделать мой клитор менее чувствительным?

ИИ уверен, что чрезмерное и частое использование вибратора может привести к снижению чувствительности клитора. Это происходит из-за длительного воздействия интенсивной стимуляции вибрацией на клитор, из-за чего рецепторы чувствительности могут стать менее отзывчивыми на такие стимулы.

«Если вы замечаете, что ваш клитор стал менее чувствительным или что вам требуется все больше и больше стимуляции для достижения оргазма, возможно, время пересмотреть свои привычки и ограничить использование вибратора. Рекомендуется соблюдать паузы между использованием вибратора и обращать внимание на разнообразие стимуляции для сохранения чувствительности и удовольствия от сексуальных взаимодействий», — гласит рекомендация программы.

Сексолог Гулько счел ответ нейросети поверхностным. По его словам, чувствительность клитора снижается не из-за реакции местных рецепторов, а из-за реакции всего организма, не последнюю роль в котором играет центральная нервная система (ЦНС).

«Происходит привыкание клитора и ЦНС к интенсивной стимуляции конкретного типа, поэтому эффект от него со временем может стать менее ярким. Но такая реакция формируется только для вибрационной стимуляции. Для других типов стимуляции чувствительность клитора может остаться прежней», — добавил он.

— Сколько видов женского оргазма существует?

На этот спорный вопрос ИИ ответил однозначно: он уверен, что женщины способны испытывать несколько видов оргазма. В частности, клиторальный (достигается воздействием на клитор), вагинальный (источник — точка G), грудной (якобы некоторые женщины могут достигать оргазма от стимуляции груди), анальный и смешанный (достигает в процессе воздействия несколько эрогенных зон одновременно).

Сексолог назвал ответ народным и ненаучным. По его словам, у женщин существует лишь один тип оргазма и он происходит в мозгу.

«То, что нейросеть назвала «видами оргазма», является видами стимуляции точек на теле, которые вызывают оргазм. То есть на физиологическом уровне оргазм — это всегда один и тот же процесс в мозгу.

Однако субъективно он может ощущаться женщиной по-разному. При этом по-разному оргазм может ощущаться, даже если в каждом случае стимуляции подвергалась одна и та же зона», — объяснил эксперт.

Секс-коуч Мария Дарманская заявила, что, с точки зрения современной сексологии, женский оргазм всего один — с «эпицентрами» в клиторе и прилежащем ядре головного мозга.

«При этом подчеркну, что клитор снаружи — это лишь малая его часть. На самом деле клитор прорастает глубоко в тело, «обнимая» своей формой влагалище», — сказала она.

— Сквирт — это миф?

ChatGPT уверен, что сквирт существует. В своем ответе ИИ опирается на сообщения женщин, которые сталкивались с этим не самым распространенным явлением. При этом нейросеть отметила, что ученые приводят неоднозначные данные на этот счет.

«Сквирт — это процесс выделения жидкости из уретры во время сексуального возбуждения или оргазма у некоторых женщин. Эта жидкость обычно выделяется во время стимуляции клитора или точки G. Несмотря на то, что сквирт может вызвать споры среди специалистов, многие женщины и их партнеры продолжают отмечать его как реальный физиологический процесс», — гласит ответ ИИ.

Сексолог Гулько возразил, что надежных исследований, указывающих на то, что сквирт однозначно является особенным физиологическим процессом, почти нет. Большинство научных работ говорят о том, что сквирт с высокой долей вероятности является непроизвольным мочеиспусканием. В первую очередь это доказывается составом жидкости, которую выделяет женский организм во время этого явления.

— Если я съем много сладкого, изменится ли вкус и запах моих гениталий?

По мнению программы, потребление сладкой пищи может повлиять на запах и вкус жидкостей тела, но это не гарантирует, что партнер будет находить интимную зону другого человека «сладкой». Запах и вкус интимных мест в значительной степени зависят от того, что ест человек, но также на них влияют образ жизни, физиологические особенности и генетика.

«Если вы хотите изменить вкус и запах своих гениталий, вам может помочь умеренное потребление воды, чистая и здоровая диета, отказ от курения и умеренное потребление алкоголя», — рекомендовал ChatGPT.

Эксперты сочли ответ уместным.

ChatGPT как сексолог

Ознакомившись с ответами нейросети, сексолог Олег Гулько счел ее плохим аналогом специалиста с соответствующими образованием и практикой. Сервис можно использовать для получения справочной информации, но лечиться, опираясь на его ответы, настоятельно не рекомендуется. В этом плане ChatGPT полезен не больше, чем Wikipedia или любые другие открытые источники информации в сети.

«Из текстов, которые выходят из-под пера СhatGPT, у меня сложилось впечатление, что он оперирует большими объемами информации по запросу и выводит краткое, лаконичное заключение. Поэтому большинство ответов общего характера соответствуют действительности. Но там, где нужно больше разбираться в теме, он уже выдает не совсем корректную информацию», — сказал Гулько.

Аналогичного мнения придерживается и секс-коуч Мария Дарманская. Она сомневается, что в ближайшем будущем ИИ заменит профессиональных сексологов, так как он дает «сухую» информацию и не имеет эмоциональной отдачи, за которой зачастую люди приходят к специалистам.