Трамп похвастался сравнением с Элвисом Пресли

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его часто сравнивали с певцом Элвисом Пресли. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом президент заявил, когда выступал перед своими сторонниками в городе Тьюпело, где в 1935 году родился артист.

«Я не должен этого говорить, меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание [мои] светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом», — рассказал Трамп.

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По его словам, он всегда считал это сравнение «большой похвалой».

Ранее сообщалось, что Трамп не поверил собственной администрации.