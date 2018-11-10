Помощница Мегал Маркл неожиданно уволилась после шести месяцев работы

Личная ассистентка супруги британского принца Гарри Меган Маркл внезапно уволилась, проработав с ней всего шесть месяцев. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, ассистентка Маркл помогала ей в непростых ситуациях, в частности, во время серьезного конфликта с отцом, делавшего скандальные заявления в СМИ накануне ее свадьбы с принцем Гарри. Подчеркивается, что помощница Меган Маркл сыграла большую роль в разрешении этой кризисной ситуации.

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Причина внезапного увольнения помощницы не сообщается.

Ранее сообщалось, что отец Меган Маркл хочет добиться права видеться с будущим внуком.