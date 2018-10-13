Измельченную картину Бэнкси перепродали как шедевр «моментального искусства»

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги картину уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за $1,4 млн как «историю мирового моментального искусства», передает CNN со ссылкой на заявление Sotheby's.

По данным аукционного дома, новое произведение «моментального искусства» получило название «Любовь в мусорной корзине». Подчеркивается, что его сопровождает идентификационный сертификат Бэнкси.

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О покупателе «Любви в мусорной корзине» известно лишь то, что это женщина из европейской страны. Согласно сообщению Sotheby's, она «подтвердила свое решение приобрести новую работу, созданную в тот вечер».

Вопреки прогнозам ряда СМИ, произведение не подорожало и было продано, как и в неразрезанном состоянии, за $1,4 млн.