Меланья Трамп отправилась сажать дерево в шпильках и юбке за $4 тысячи

Первая леди США Меланья Трамп снова привлекла к себе внимание прессы благодаря аутфиту, который выбрала для посадки дуба на территории Белого дома. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, для посадки саженца дуба времен Эйзенхауэра первая леди надела туфли на шпильке от Christian Louboutin и юбку с цветочным принтом от Valentino за $4 тыс. При этом для церемонии посадки дерева Меланье вручили лопату с полотном под цвет золота. После того как первая леди забросила в яму две горстки земли, она удалилась вместе с сопровождающими.

По словам эксперта по садоводству Элис Фаулер, даже королева Великобритании остается до того момента, как дерево польют водой.

Ранее Меланью Трамп высмеяли после появления в сети фотографий, на которых первая леди занимается садоводством.

I had the honor to contribute to the beautiful & historic @WhiteHouse grounds today by planting a sapling from the Eisenhower Oak. Thank you to @WhiteHouseHstry for organizing the #PresidentialSites and to the previous first family descendants who joined us today. pic.twitter.com/uqzKxNbL9H