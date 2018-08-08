У жены Асада обнаружили рак

У Асмы Асад, супруги сирийского президента Башара Асада, обнаружили рак груди. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

По информации пресс-службы, у жены Асада обнаружена злокачественная опухоль.

«Госпожа Асма Асад начинает лечить злокачественную опухоль молочной железы», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. Также представительство президента пожелало Асме Асад скорейшего выздоровления.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, как с началом сирийского военного конфликта изменилась жизнь Асмы Асад, которую называли «Розой пустыни».