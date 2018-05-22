Меган Маркл впервые вышла в свет в качестве герцогини Сассекской

Во вторник молодая жена принца Гарри в компании мужа посетила прием в честь 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце, — сообщает Popsugar.

Сразу было заметно как сильно похудела герцогиня Сассекская перед свадьбой, но она выглядела довольной и над чем-то шутила с женой принца Чарльза, герцогиней Корнуэлльской Камиллой.

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В понедельник молодожены были замечены на прогулке у Кенсингтонского дворца, но в свадебное путешествие они пока не отправляются из-за своих новых обязательств. В начале мая представитель Кенсигтонского дворца Джейсон Кнауф заявил, что первый отпуск пары состоится через неделю после свадьбы.

В 2011 году брату Гарри Уильяму также пришлось отложить свой медовый месяц для решения рабочих моментов.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл опубликовали первые фотографии со свадьбы.