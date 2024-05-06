Более 50 организаций внесут в антироссийский список ЕС

Евросоюз предлагает добавить в 14-й пакет санкций по России более 50 организаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст документа.

В общей сложности в новый список рестрикций включат 52 организации.

До этого Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, санкции могут включать и запрет на импорт гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов.

В новый пакет рестрикций будут включены десятки физических и юридических лиц, а также экспортные компании. Более десятка из них из третьих стран, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции.

Член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе (ЕС) из-за санкций против России. Своим мнением она поделилась в обращении к Еврокомиссии (ЕК).

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что санкции против России наносят вред Европе. Политик отметил, что попытки европейских чиновников нанести ущерб экономике России обернулись крахом.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.