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Найден препарат, помогающий побороть пристрастие к вейпам

JAMA IM: цитизиниклин увеличил долю отказов от вейпинга с 15% до 31%

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Shutterstock

Американские ученые-медики из Массачусетской больницы общего профиля доказали эффективность растительного вещества цитизиниклина в борьбе с зависимостью от электронных сигарет. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine (JAMA IM).

В эксперименте приняли участие 160 взрослых, пытающихся отказаться от употребления вейпов с никотином. Половине из них назначили таблетки с цитизиниклином, вторая группа получала плацебо. Курс продолжался 12 недель.

Результаты исследования показали, что участники, получавшие цитизиниклин на 50% успешнее воздерживались от электронных сигарет по сравнению с теми, кому давали плацебо. В группе цитизиниклина от вейпов смогли отказаться 31,8% добровольцев, тогда как в группе плацебо доля отказов составила 15,1%.

По словам врачей, цитизиниклин хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных эффектов.

Препарат на основе цитизиниклина связывается с никотиновыми рецепторами в клетках головного мозга, поэтому его можно применять и при отказе от обычных сигарет, отметили исследователи.

Ранее ученые нашли высокие концентрации свинца и урана в моче подростков-вейперов.

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