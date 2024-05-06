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Стало известно, как правильно есть орехи для профилактики рака

Daily Mail: для профилактики заболеваний орехами не нужно заменять овощи

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По мнению британского диетолога Тима Спектора и биохимика Макса Гоуленда, в день нужно употреблять небольшую горсть орехов и семян, разделив их на порции. Такая пищевая привычка может снизить риск развития рака и заболеваний сердца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалисты объяснили, что главное преимущество употребления орехов и семян заключается в полезном действии клетчатки (неперевариваемых растительных волокон) в их составе. Этот пищевой компонент способствует улучшению общего состояния здоровья, а также пищеварения, кровообращения, показателей кровяного давления и уровня сахара в крови.

Также орехи и семена богаты полезными жирами, белками, витаминами, минералами, препятствующими развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Орехи предотвращают накопление «вредного» холестерина в крови, что способствует сохранению эластичности стенок сосудов. Нормальная сосудистая функция снижает риск инфаркта и инсульта.

Эксперты также отметили, что в различных исследованиях все чаще обнаруживается связь между потреблением орехов и сниженной вероятностью развития рака.

По словам специалистов, максимальную пользу от семян и орехов можно получить, если употреблять их ежедневно небольшими порциями (будет достаточно одной горсти в день). При этом орехами не нужно заменять остальные растительные продукты — крупы, фрукты, овощи и зелень. Более здоровым выбором будет отказ от печенья, чипсов и газированных напитков.

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