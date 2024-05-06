Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал неочевидный признак железодефицитной анемии у женщин

DailyMail: нарушение вкуса может быть признаком железодефицитной анемии у женщин

close
100%
freepik.com

Нарушения вкуса, затрудненное глотание и боль (или зуд) языка могут быть неочевидными признаками недостатка железа в организме у женщин. Об этом британский доктор Авинаш Хари Нараянан из Лондонской медицинской лаборатории рассказал изданию Daily Mail.

Врач объяснил, что железодефицитная анемия — это состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов. Эритроциты (красные клетки крови) транспортируют гемоглобин и отвечают за обменные процессы тканей и органов. Истощение запасов железа в организме приводит к ухудшению самочувствия, а также повышает риск сердечных заболеваний, тяжелых инфекций и почечной недостаточности.

По словам Нараянана, женщины страдают железодефицитной анемией в два раза чаще мужчин. При этом у первых могут проявляться признаки патологии, отличные от классических (слабость, бледность, учащенное сердцебиение, шум в ушах, выпадение волос, язвы во рту, одышка). Врач уточнил, что недостаток железа в организме у женщин могут выдавать затрудненное глотание и боль (или зуд) языка, а также изменения вкуса.

Отмечается, что наиболее внимательно к изменениям самочувствия стоит относиться молодым и беременным женщинам. Они подвергаются наибольшему риску развития железодефицитной анемии.

Ранее врач рассказала, как проверить здоровье женщинам старше 40 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами