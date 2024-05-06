Врач назвал неочевидный признак железодефицитной анемии у женщин

Нарушения вкуса, затрудненное глотание и боль (или зуд) языка могут быть неочевидными признаками недостатка железа в организме у женщин. Об этом британский доктор Авинаш Хари Нараянан из Лондонской медицинской лаборатории рассказал изданию Daily Mail.

Врач объяснил, что железодефицитная анемия — это состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению количества эритроцитов. Эритроциты (красные клетки крови) транспортируют гемоглобин и отвечают за обменные процессы тканей и органов. Истощение запасов железа в организме приводит к ухудшению самочувствия, а также повышает риск сердечных заболеваний, тяжелых инфекций и почечной недостаточности.

По словам Нараянана, женщины страдают железодефицитной анемией в два раза чаще мужчин. При этом у первых могут проявляться признаки патологии, отличные от классических (слабость, бледность, учащенное сердцебиение, шум в ушах, выпадение волос, язвы во рту, одышка). Врач уточнил, что недостаток железа в организме у женщин могут выдавать затрудненное глотание и боль (или зуд) языка, а также изменения вкуса.

Отмечается, что наиболее внимательно к изменениям самочувствия стоит относиться молодым и беременным женщинам. Они подвергаются наибольшему риску развития железодефицитной анемии.

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