Экс-тренер «Спартака»: команда не умеет играть на результат

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые не умеют играть на результат, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Что я думаю о беспроигрышной серии «Спартака»? Это хорошо. Команде надо научиться играть на результат, если она хочет что-то выиграть. Пока она только учится этому», — сказал Гладилин.

5 мая «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. Красно-белые набрали 43 очка и идут на четвертом месте, на 8 очков отставая от лидирующего «Зенита». Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Спартак» встретится на своем поле с «Краснодаром». Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» упустил победу над воронежским «Факелом» на последних минутах матча РПЛ.