Россиянин вышел из колонии за взятку в 100 тысяч рублей и вновь попал за решетку

Суд вновь отправил за решетку мужчину, который вышел из колонии, дав взятку в 100 тыс. рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее судимый за мошенничество 49-летний Асламбек Баснукаев отбывал наказание в колонии и трудился в промзоне, в мае 2020 года он получил поощрение и обратился к начальнику своего отряда. Тот одобрил его перевод в колонию-поселение, через некоторое время ее начальник предложил Баснукаеву перейти в отряд с лучшими условиями содержания, а впоследствии выйти на свободу условно-досрочно. Осужденный согласился, в апреле 2021 года он подал документы на УДО, но начальник отряда адресовал запрос начальнику учреждения, который потребовал 100 тыс. рублей за ходатайство. В противном случае Баснукаеву грозило ужесточение режима, в том числе и отправка в ШИЗО.

Мужчина испугался, позвонил знакомому, который перевел на счет вымогателя сначала 50 тыс. рублей, а через 2-3 недели оставшуюся часть суммы, спустя два месяца мошенник вышел на свободу. Однако о данной им с помощью посредника взятке затем узнали сотрудники службы собственной безопасности регионального УФСИН. На Баснукаева завели новое уголовное дело, начальник колонии-поселения, вымогавший у осужденного взятку, уволился и также был привлечен к уголовной ответственности. В итоге Тюменский районный суд опять лишил фигуранта свободы, с учетом непогашенной судимости он проведет в колонии строгого режима 1 год 10 месяцев.

Ранее в Крыму начальник колонии заявил, что брал взятки у осужденных, чтобы прокормить семью.