Умер журналист Пиво, который вел дебаты Ельцина

Знаменитый французский журналист Бернар Пиво, бравший интервью у русских писателей Александра Солженицына и Владимира Набокова, ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщает локальный телеканал BFMTV, ссылаясь на заявление его дочери Сесиль.

По словам женщины, дни публицист завершились в собственном доме в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен.

«Пиво принимал величайших писателей, от Набокова до Буковски, Солженицына и Кундеры», — отмечается в материале.

Согласно информации телеканала, Пиво являлся носителем эталонного французского языка. На протяжении жизни он также успел издать несколько романов и книгу диктантов. Широкую известность получил как телеведущий культовой французской передачи «Апострофы» о культуре, кино и литературе. В 1990 году в эфире этой программы прошли теледебаты в то время будущего президента России Бориса Ельцина и писателя Александра Зиновьева.

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