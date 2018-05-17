Отец Меган Маркл перенес операцию на сердце

Томас Маркл, отец актрисы Меган Маркл, которая выходит замуж за принца Гарри, успешно перенес операцию на сердце, передает TMZ.

«Я в порядке. Восстановление займет много времени. Я останусь в госпитале еще на несколько дней. Мне не разрешают волноваться», — сказал Маркл.

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В издании не уточнили, какое время он проведет в больнице и сколько будет продолжаться восстановление.

Ранее сообщалось, что отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери из-за операции на сердце. Он также признался, что некоторое время назад перенес сердечный приступ, но выписался из больницы, чтобы прийти на свадьбу. Однако проблемы со здоровьем оказались серьезнее, чем он предполагал.