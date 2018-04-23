Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с пополнением

Британский премьер-министр Тереза Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением сына. Об этом политик написала в твиттере.

«Мои самые лучшие пожелания герцогу и герцогине Кембриджским с связи с рождением мальчика. Я желаю им огромного счастья в будущем», — заявила Мэй.

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Ранее сообщалось, что новорожденный весит примерно 3,8 кг. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Это уже третий ребенок королевской четы. Мальчик стал пятым в очереди на британский престол.

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