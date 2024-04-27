Блогер снял на видео оргию с полицейским в служебной машине

В Северо-Казахстанской области уволили полицейского за секс в служебном автомобиле. Об этом сообщает nur.kz. Отмечается, что видеозапись оргии с сотрудником полиции сделал блогер.

«В районный отдел полиции департамента полиции Северо-Казахстанской области обратился 44-летний мужчина с заявлением на неправомерные действия сотрудника полиции. В ходе проведенного служебного расследования был установлен факт грубого нарушения служебной дисциплины, а также проступка, дискредитирующего правоохранительный орган. Приказом начальника ДП СКО данный сотрудник был уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В ведомстве заявили, что несколько сотрудников полиции, а также руководство районного подразделения также были привлечены к ответственности.

До этого стало известно, что в центре Москвы полицейские пресекли проведение групповой секс-вечеринки в подвале дома. Инцидент произошел в доме на Новинском бульваре. Охранник увидел компанию мужчин и девушек, открывающих дверь в подвал. Заподозрив неладное, он вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские взломали дверь и обнаружили в подвале дома троих мужчин в возрасте от 34 до 40 лет и троих девушек в возрасте от 20 до 22 лет. При этом рядом с ними лежал фаллоимитатор. Всех участников встречи в подвале доставили в отдел полиции.

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