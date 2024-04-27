Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таможенники пресекли ввоз в Россию Mercedes по фальшивым белорусским документам

ФТС раскрыла схему ввоза Mercedes в РФ по поддельным белорусским документам

close
100%
«ФТС России | ProТаможню»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФТС России | ProТаможню»

Сотрудники Федеральной таможенной службы раскрыли преступную схему ввоза автомобилей в Россию с использованием поддельных документов, якобы выданных в Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале ФТС.

«Злоумышленники заявили в таможню сведения об оформленных машинах и их регистрационном учете в Беларуси. Но при проверке оказалось, что авто купили в Абхазии и ввезли в РФ по фальшивым документам», — отмечается в сообщении ведомства.

Преступная схема была раскрыта при попытке ввоза в Россию трех автомобилей Mercedes-Benz, машины изъяты. Подозреваемые, которые таким образом пытались уйти от уплаты таможенных платежей, задержаны и допрошены. Ущерб от их действий составил 8 млн рублей.

Кроме того, в ходе следствия в Московской области был обнаружен подпольный цех, где печатались поддельные документы — в том числе свидетельства о регистрации транспорта в Армении и Казахстане.

Ранее были названы признаки поддельных автозапчастей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами