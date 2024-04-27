Таможенники пресекли ввоз в Россию Mercedes по фальшивым белорусским документам

Сотрудники Федеральной таможенной службы раскрыли преступную схему ввоза автомобилей в Россию с использованием поддельных документов, якобы выданных в Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале ФТС.

«Злоумышленники заявили в таможню сведения об оформленных машинах и их регистрационном учете в Беларуси. Но при проверке оказалось, что авто купили в Абхазии и ввезли в РФ по фальшивым документам», — отмечается в сообщении ведомства.

Преступная схема была раскрыта при попытке ввоза в Россию трех автомобилей Mercedes-Benz, машины изъяты. Подозреваемые, которые таким образом пытались уйти от уплаты таможенных платежей, задержаны и допрошены. Ущерб от их действий составил 8 млн рублей.

Кроме того, в ходе следствия в Московской области был обнаружен подпольный цех, где печатались поддельные документы — в том числе свидетельства о регистрации транспорта в Армении и Казахстане.

Ранее были названы признаки поддельных автозапчастей.