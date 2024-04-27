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Село в Белгородской области подверглось атаке дронов ВСУ

Гладков: механизатор пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

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Настоящий Гладков/Telegram

В Белгородской области село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось пяти дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В частности был атакован трактор на территории сельскохозпредприятия. В результате взрыва пострадал механизатор, его отправили в больницу. Еще одним дроном-камикадзе атакован зерновоз. Пострадавших нет, повреждена цистерна зерновоза.

Двумя FPV-дронами были атакованы на трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал. Еще один дрон-камикадзе повредил торговый объект и припаркованную рядом «Газель». На местах происшествий работают оперативные службы.

До этого Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района. Он отметил, что в результате обстрела мирные жители не пострадали. По словам губернатора, была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света осталось Прилесье, а также села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

Ранее на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность.

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