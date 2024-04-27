В Британии заявили об уязвимости НАТО после провала танков США на Украине

Члены НАТО обеспокоены уничтожением американских танков Abrams российскими войсками на Украине, поскольку уязвимость танков США может говорить о ненадежности защиты границ стран военно-политического блока. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Россия обнаружила критическую уязвимость в американских танках НАТО… Если Россия обнаружила критические уязвимости в нашей бронетехнике, наши границы начинают выглядеть очень уязвимыми», - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, для устранения уязвимостей танков США на Украине есть «простые способы». К примеру, на крышу танка можно установить металлические каркасы и броню, «чтобы уменьшить угрозу». «Будем надеяться, что в недалеком будущем танки можно будет оснастить чем-то вроде британской лазерной системы DragonFire», — также пишет Telegraph.

До этого польский генерал Скшипчак заявлял, что вооруженные силы России и далее будут уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard, которые США и ФРГ передали Украине.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии РФ.